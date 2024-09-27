Прогноз погоды в Украине на завтра 28 сентября от Наталки Диденко

Синоптик Диденко предупредила о смене погоды в Украине завтра — чего ожидать
Погода в Украине завтра, 28 сентября, ожидается с похолоданиями в западных регионах страны. Местами будут дожди и ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на завтра
По словам Диденко, ожидается понижение температуры воздуха. Местами возможны дожди вместе с атмосферным фронтом. Холоднее всего будет в западных областях Украины.
На остальной территории Украины задержится комфортная температура воздуха, однако западные дожди могут дойти до Винницкой и Житомирской областей. Ожидается +22…+26 °С, а на востоке страны — до +28 °С.
Синоптик отметила, что серьезное похолодание начнется в воскресенье, 29 сентября.
Напомним, погода в Украине 27 сентября будет с переменной облачностью. В Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. На территории Украины без осадков.
Также в Киеве продолжается золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками осенним городом.
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