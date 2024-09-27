Прогноз погоды в Украине на завтра 28 сентября от Наталки Диденко

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 28 сентября, ожидается с похолоданиями в западных регионах страны. Местами будут дожди и ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на завтра

По словам Диденко, ожидается понижение температуры воздуха. Местами возможны дожди вместе с атмосферным фронтом. Холоднее всего будет в западных областях Украины.

Прогноз погоды в Украине 28 сентября. Фото: Meteoprog

На остальной территории Украины задержится комфортная температура воздуха, однако западные дожди могут дойти до Винницкой и Житомирской областей. Ожидается +22…+26 °С, а на востоке страны — до +28 °С.

Синоптик отметила, что серьезное похолодание начнется в воскресенье, 29 сентября.

Напомним, погода в Украине 27 сентября будет с переменной облачностью. В Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. На территории Украины без осадков.

Также в Киеве продолжается золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками осенним городом.