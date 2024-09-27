Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 вересня, від Укргідрометцентру

Дівчина під сильним вітром. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 вересня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. У Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях подекуди невеликий дощ. На іншій території України без опадів.

Про це в четвер, 26 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде 27 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у західних областях його пориви вдень місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +12...+17 °С, а у східних областях буде +9...+14 °С. Удень +23...+28 °С, на крайньому заході країни +20...+25 °С. У Карпатах уночі +9...+14 °С, а вдень +15...+20 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +12...+17 °С, а вдень потеплішає до +23...+28 °С. У столиці вночі буде +15...+17 °С, а вдень +25...+27 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період від п'ятниці до неділі, 27–29 вересня, у центральних, більшості північних, південних, Харківській (27 вересня й у Рівненській, Волинській, 27–28 вересня й у Чернівецькій) областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, нещодавно в деяких областях України зіпсувалася погода через циклон Брігітта. Він приніс дощі та грози на захід країни.

Також ми повідомляли, що минулого тижня в деяких областях України було похолодання. Зокрема, на високогір'ї Карпат стовпчики термометрів уночі опускалися до 0...-1 °С.