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Наближається циклон Брігітта — синоптик Діденко попередила про зміну погоди

24 вересня 2024 14:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 25 вересня — прогноз від Наталки Діденко
Рясний дощ в Україні. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні зіпсуються погодні умови через атмосферний фронт із заходу з скандинавським циклоном Brigitta. Через це у кількох областях будуть дощі з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у вівторок, 24 вересня. 

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У західних областях України зіпсується погода через циклон "Брігітта". Там пройдуть дощі, можливі грози. Температура повітря буде помірною — в межах від +21 до 24 °C.

Циклон 25 вересня
Карта циклонів. Фото: Wetterpade

У північній, центральній, південній та східній частинах України у середу, 25 вересня, буде сонячна суха погода.  Температура повітря вдень прогріється до +23...+28 °C.

У Києві буде ясна, тепла погода без опадів. Температура повіттря вдень становитиме +26 °C. 

Коли буде похолодання

Водночас Наталка Діденко обіцяє, що вже за кілька днів буде відчутнє похолодання, проте, температура ще буде змінюватися. 

"Відчутніше похолодання орієнтовно — 29-го вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко", — пише Діденко. 

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду у Львові та області на завтра, 25 вересня. Там обіцяють опади, які локально йтимуть з ранку до вечора.

Також синоптики відповіли, чи будуть сьогодні, 24 вересня, відчутні магнітні бурі та як зменшити їх вплив метеозалежним.

погода Наталка Діденко синоптик атмосферний циклон прогноз погоди погода в Україні

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