Погода в Украине 25 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Приближается циклон Бригитта — синоптик Диденко предупредила об изменении погоды
В Украине испортятся погодные условия из-за атмосферного фронта с запада со скандинавским циклоном Brigitta. Поэтому в нескольких областях будут дожди с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко во вторник, 24 сентября.
Прогноз погоды по Украине 25 сентября от Натальи Диденко
В западных областях Украины испортится погода из-за циклона "Бригитта". Там пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет умеренной — в пределах от +21 до 24 °C.
В северной, центральной, южной и восточной части Украины в среду, 25 сентября, будет солнечная сухая погода. Температура воздуха днем прогреется до +23...+28 °C.
В Киеве будет ясно, теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +26 °C.
Когда будет похолодание
В то же время Наталья Диденко обещает, что уже через несколько дней будет ощутимое похолодание, однако температура еще будет меняться.
"Ощутимое похолодание ориентировочно — 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко", — пишет Диденко.
Напомним, синоптики спрогнозировали погоду во Львове и области на завтра, 25 сентября. Там обещают осадки, которые будут локально идти с утра до вечера.
Также синоптики ответили, будут ли сегодня, 24 сентября, ощутимы магнитные бури и как уменьшить их влияние метеозависимым.
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