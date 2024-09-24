Погода в Украине 25 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Обильный дождь в Украине. Фото: УНИАН

В Украине испортятся погодные условия из-за атмосферного фронта с запада со скандинавским циклоном Brigitta. Поэтому в нескольких областях будут дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко во вторник, 24 сентября.

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В западных областях Украины испортится погода из-за циклона "Бригитта". Там пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет умеренной — в пределах от +21 до 24 °C.

Карта циклонов. Фото: Wetterpade

В северной, центральной, южной и восточной части Украины в среду, 25 сентября, будет солнечная сухая погода. Температура воздуха днем прогреется до +23...+28 °C.

В Киеве будет ясно, теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +26 °C.

Когда будет похолодание

В то же время Наталья Диденко обещает, что уже через несколько дней будет ощутимое похолодание, однако температура еще будет меняться.

"Ощутимое похолодание ориентировочно — 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко", — пишет Диденко.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду во Львове и области на завтра, 25 сентября. Там обещают осадки, которые будут локально идти с утра до вечера.

Также синоптики ответили, будут ли сегодня, 24 сентября, ощутимы магнитные бури и как уменьшить их влияние метеозависимым.