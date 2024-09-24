Магнітні бурі сьогодні 24 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у дівчини. Фото: Freepick

У вівторок, 24 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Проте імовірність повторних спалахів на Сонці все ж залишається.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 вересня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні, хоча на Сонці зафіксували два спалахи, найбільший з яких досягнув класу М3,8.

Сонячні спалахи М-класу вважаються середніми за інтенсивністю, але навіть вони можуть призвести до короткочасних радіоперешкод на денній стороні Землі. Тому можливий сонячний радіаційний шторм.

За прогнозами, геомагнітне поле у вівторок залишатиметься спокійним, а рівень сонячної активності залишатиметься низьким, хоча є ймовірність повторних спалахів класу М.

Сонячна активність на 24 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 34.

Вплив магнітних бур та поради

Під час магнітних бур метеочутливі люди можуть швидко відчувати втому, мати проблеми зі сном і навіть стикатися з запамороченням. Також часто спостерігається підвищена нервозність та емоційна напруженість.

Тому важливо піклуватися про себе:

звертати увагу на раціон;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

добре висипатися;

не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження.

Нагадаємо, 24 вересня в Україні буде малохмарно. У Криму місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Раніше ми писали, що наразі циклон, який вирував у Центральній та Східній Європі і спричинив там повені, втратив силу. До території України він вже не дійде.