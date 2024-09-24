Магнітні бурі сьогодні 24 вересня — прогноз для метеозалежних

Імовірність спалахів на Сонці залишається — що чекає на метеозалежних сьогодні
У вівторок, 24 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Проте імовірність повторних спалахів на Сонці все ж залишається.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 вересня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні, хоча на Сонці зафіксували два спалахи, найбільший з яких досягнув класу М3,8.
Сонячні спалахи М-класу вважаються середніми за інтенсивністю, але навіть вони можуть призвести до короткочасних радіоперешкод на денній стороні Землі. Тому можливий сонячний радіаційний шторм.
За прогнозами, геомагнітне поле у вівторок залишатиметься спокійним, а рівень сонячної активності залишатиметься низьким, хоча є ймовірність повторних спалахів класу М.
Сонячна активність на 24 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 34.
Вплив магнітних бур та поради
Під час магнітних бур метеочутливі люди можуть швидко відчувати втому, мати проблеми зі сном і навіть стикатися з запамороченням. Також часто спостерігається підвищена нервозність та емоційна напруженість.
Тому важливо піклуватися про себе:
- звертати увагу на раціон;
- більше часу проводити на свіжому повітрі;
- добре висипатися;
- не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження.
Нагадаємо, 24 вересня в Україні буде малохмарно. У Криму місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.
Раніше ми писали, що наразі циклон, який вирував у Центральній та Східній Європі і спричинив там повені, втратив силу. До території України він вже не дійде.
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