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Циклон у Європі — синоптики спрогнозували, чи дійдуть повені до України

18 вересня 2024 13:31
Катерина Османська - Редактор
Повені в Європі — синоптики пояснили, чи загрожують вони Україні
Наслідки повені у Чехії. Фото: REUTERS/David W Cerny
Катерина Османська - Редактор

Станом на зараз циклон, який вирував у Центральні та Східній Європі і спричинив там повені, втратив силу. До території України він вже не дійде.

Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу, пише Укрінформ

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Птуха пояснила, що пік активності циклона, який спричинив повені у Європі, припав саме на вихідні. Зараз він вже втратив силу і до території України не дійде. 

"Його пік активності припав саме на вихідні. Саме тоді по території Центральної Європи спостерігалися сильні опади, подекуди їх кількість була дуже великою. Там в Австрії по 400 міліметрів навіть випало. Це рекордні взагалі значення для певних регіонів, у Чехії — до 500 міліметрів за кілька днів. Тобто це дуже багато для цих регіонів, тому там були такі умови", — сказала синоптик. 

Вона також додала, що надалі цей циклон вже відходить у південному напрямку, до території Італії. Але він уже втратив свою силу. Україну він зачепив лише на вихідних. За її словами, значні дощі пройшли на Одещині, також у Карпатському регіоні спостерігалися опади різної інтенсивності.

Крім того, речниця Укргідрометцентру пояснила, що такі сильні дощі та повені по території Європи трапилися тому, що цей циклон виявився заблокованим і "кілька днів крутився на одному місці". 

"Заблокований він був полем високого тиску з північних широт, з північного сходу, і саме це поле забезпечувало водночас по Північній Європі погоду без опадів, а всі ось ці активні процеси відбувалися саме над Центральною Європою", — підсумувала синоптик. 

Яка ситуація в Європі через повені

Видання Reuters повідомило, що станом на 18 вересня відомо вже про 22 загиблих у різних містах та країнах Європи внаслідок смертоносних повеней. 

Повінь забрала життя семи людей у ​​Румунії, де вода спала після вихідних. Семеро загинули в Польщі, п'ятеро в Австрії і троє в Чехії. Десятки тисяч чеських і польських домогосподарств залишилися без світла і прісної води. Ще щонайменше 15 тисяч евакуювали в Чехії. 

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