Наводнения в Европе — синоптики объяснили, угрожают ли они Украине

Циклон в Европе — синоптики спрогнозировали, дойдут ли наводнения до Украины
По состоянию на данный момент циклон, который бурлил в Центральной и Восточной Европе и повлек за собой наводнения, потерял силу. До территории Украины он уже не дойдет.
Об этом сообщила спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга, пишет Укринформ.
Угрожают ли наводнения из Европы Украине
Птуха объяснила, что пик активности циклона, повлекший за собой наводнения в Европе, пришелся именно на выходные. Сейчас он уже утратил силу и до территории Украины не дойдет.
"Его пик активности пришелся именно на выходные. Именно тогда по территории Центральной Европы наблюдались сильные осадки, кое-где их количество было очень большим. Там в Австрии по 400 миллиметров даже выпало. Это рекордные вообще значения для определенных регионов, в Чехии — до 500 миллиметров за несколько дней. То есть, это очень много для этих регионов, поэтому там были такие условия", — сказала синоптик.
Она также добавила, что в дальнейшем этот циклон уже отходит в южном направлении к территории Италии. Но он уже утратил свою силу. Украину он задел только на выходных. По ее словам, значительные дожди прошли в Одесской области, также в Карпатском регионе наблюдались осадки разной интенсивности.
Кроме того, спикер Укргидрометцентра пояснила, что такие сильные дожди и наводнения по территории Европы случились потому, что этот циклон оказался заблокированным и "несколько дней вертелся на одном месте".
"Заблокирован он был полем высокого давления с северных широт, с северо-востока, и именно это поле обеспечивало одновременно по Северной Европе погоду без осадков, а все эти активные процессы происходили именно над Центральной Европой", — подытожила синоптик.
Какая ситуация в Европе из-за наводнений
Издание Reuters сообщило, что по состоянию на 18 сентября известно уже о 22 погибших в разных городах и странах Европы в результате смертоносных наводнений.
Наводнение унесло жизни семи человек в Румынии, где вода спала после выходных. Семь погибли в Польше, пятеро в Австрии и трое в Чехии. Десятки тысяч чешских и польских домохозяйств остались без света и пресной воды. Еще не менее 15 тысяч эвакуировали в Чехии.
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