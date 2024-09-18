Наводнения в Европе — синоптики объяснили, угрожают ли они Украине

Последствия наводнения в Чехии. Фото: REUTERS/David W Cerny

По состоянию на данный момент циклон, который бурлил в Центральной и Восточной Европе и повлек за собой наводнения, потерял силу. До территории Украины он уже не дойдет.

Об этом сообщила спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга, пишет Укринформ.

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Птуха объяснила, что пик активности циклона, повлекший за собой наводнения в Европе, пришелся именно на выходные. Сейчас он уже утратил силу и до территории Украины не дойдет.

"Его пик активности пришелся именно на выходные. Именно тогда по территории Центральной Европы наблюдались сильные осадки, кое-где их количество было очень большим. Там в Австрии по 400 миллиметров даже выпало. Это рекордные вообще значения для определенных регионов, в Чехии — до 500 миллиметров за несколько дней. То есть, это очень много для этих регионов, поэтому там были такие условия", — сказала синоптик.

Она также добавила, что в дальнейшем этот циклон уже отходит в южном направлении к территории Италии. Но он уже утратил свою силу. Украину он задел только на выходных. По ее словам, значительные дожди прошли в Одесской области, также в Карпатском регионе наблюдались осадки разной интенсивности.

Кроме того, спикер Укргидрометцентра пояснила, что такие сильные дожди и наводнения по территории Европы случились потому, что этот циклон оказался заблокированным и "несколько дней вертелся на одном месте".

"Заблокирован он был полем высокого давления с северных широт, с северо-востока, и именно это поле обеспечивало одновременно по Северной Европе погоду без осадков, а все эти активные процессы происходили именно над Центральной Европой", — подытожила синоптик.

Какая ситуация в Европе из-за наводнений

Издание Reuters сообщило, что по состоянию на 18 сентября известно уже о 22 погибших в разных городах и странах Европы в результате смертоносных наводнений.

Наводнение унесло жизни семи человек в Румынии, где вода спала после выходных. Семь погибли в Польше, пятеро в Австрии и трое в Чехии. Десятки тысяч чешских и польских домохозяйств остались без света и пресной воды. Еще не менее 15 тысяч эвакуировали в Чехии.