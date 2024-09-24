Магнитные бури сегодня 24 сентября — прогноз для метеозависимых

Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня
Во вторник, 24 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Однако вероятность повторных вспышек на Солнце все же остается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 сентября
В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне, хотя на Солнце зафиксировали две вспышки, самая большая из которых достигла класса М3,8.
Солнечные вспышки М-класса считаются средними по интенсивности, но даже они могут привести к кратковременным радиопомехам на дневной стороне Земли. Поэтому возможен солнечный радиационный шторм.
По прогнозам, геомагнитное поле во вторник будет оставаться спокойным, а уровень солнечной активности будет оставаться низким, хотя есть вероятность повторных вспышек класса М.
Солнечная активность на 24 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 34.
Влияние магнитных бурь и советы
Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут быстро чувствовать усталость, иметь проблемы со сном и даже сталкиваться с головокружением. Также часто наблюдается повышенная нервозность и эмоциональная напряженность.
Поэтому важно заботиться о себе:
- обращать внимание на рацион;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- хорошо высыпаться;
- не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку.
Напомним, 24 сентября в Украине будет малооблачно. В Крыму местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ранее мы писали, что сейчас циклон, бурливший в Центральной и Восточной Европе и повлекший там наводнения, потерял силу. До территории Украины он уже не дойдет.
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