Магнитные бури сегодня 24 сентября — прогноз для метеозависимых

Головные боли у девушки. Фото: Freepick

Во вторник, 24 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Однако вероятность повторных вспышек на Солнце все же остается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 сентября

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне, хотя на Солнце зафиксировали две вспышки, самая большая из которых достигла класса М3,8.

Солнечные вспышки М-класса считаются средними по интенсивности, но даже они могут привести к кратковременным радиопомехам на дневной стороне Земли. Поэтому возможен солнечный радиационный шторм.

По прогнозам, геомагнитное поле во вторник будет оставаться спокойным, а уровень солнечной активности будет оставаться низким, хотя есть вероятность повторных вспышек класса М.

Солнечная активность на 24 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 34.

Влияние магнитных бурь и советы

Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут быстро чувствовать усталость, иметь проблемы со сном и даже сталкиваться с головокружением. Также часто наблюдается повышенная нервозность и эмоциональная напряженность.

Поэтому важно заботиться о себе:

обращать внимание на рацион;

больше времени проводить на свежем воздухе;

хорошо высыпаться;

не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку.

Напомним, 24 сентября в Украине будет малооблачно. В Крыму местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ранее мы писали, что сейчас циклон, бурливший в Центральной и Восточной Европе и повлекший там наводнения, потерял силу. До территории Украины он уже не дойдет.