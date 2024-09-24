Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Туман у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 вересня, повідомили синоптики. Буде малохмарно. У Криму місцями невеликий дощ. На іншій території України без опадів.

Про це в неділю, 22 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 24 вересня

Карта "Погода в Україні від Укргідрометцентру"

У західних областях уночі та вранці подекуди туман.

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +7...+12 °С, а в південній частині буде +11...+16 °С. Удень +22...+27 °С. У Карпатах уночі +4...+9 °С, а вдень +16...+20 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині малохмарно, без опадів. Швидкість переважно південно-східного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +7...+12 °С, а вдень потеплішає до +22...+27 °С. У столиці вночі буде +9...+11 °С, а вдень +24...+26 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період з вівторка по четвер, 24–26 вересня, у північних, центральних, південних (крім Одеської), Харківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій і Тернопільській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур у світі

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 24 вересня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

"Скрізь світитиме сонце, без дощу, переважно ясно. Якби ще без смогу..." — зазначає Діденко.

Температура повітря протягом дня в більшості областей України становитиме +22...+26 °С, а на сонці й до +26...+28 °С.

У Києві буде сонячно, тепло та близько +25 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погода в Україні впродовж тижня з 23 по 29 вересня буде аномально теплою. Щоправда, не обійдеться й без дощів і вітру.

Також ми повідомляли, яка погода буде у вівторок, 24 вересня, у Львові. Опадів не прогнозується, однак уночі буде прохолодно: стовпчики термометрів знизяться до +13 °С.