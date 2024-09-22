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Синоптики попередили декілька областей України про дощі протягом наступного тижня

22 вересня 2024 20:26
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на тиждень 23-29 вересня
Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні протягом наступного тижня, 23-29 вересня, очікується аномально теплою. Однак місцями будуть дощі та вітер.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень

Через активність циклонів у західній та центральній Європі над Україною домінуватиме південний та південно-східний повітряні потоки. Це призведе до надходження теплого повітря з Туреччини та Балкан. Значні дощі найближчими днями не прогнозуються, проте в західних регіонах можливі помірні опади.

У понеділок, 23 вересня, по всій країні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в західних і частково північних регіонах можливі тумани. Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 °С, у центральних та південних областях — від +11 до +16 °С; вдень температура підніметься до +23…+29 °С, на крайній півночі та в Карпатах — до +18…+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня
Прогноз погоди в Україні на 23 вересня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону збережеться тепла погода у більшості областей. Вітер східний/південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, у південних областях +12…+17 °С; вдень +24…+29 °С, у Карпатах +18…+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня
Прогноз погоди в Україні на 24 вересня. Фото: Meteoprog

У середу, 25 вересня, у західних областях, а також частково в Приазов'ї прогнозуються дощі, причому вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі сильні опади. На решті території країни — сухо. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +10…+15 °С, на північному сході — +5…+10 °С; вдень очікується +21…+26 °С, а в західних областях місцями температура становитиме +16…+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня. Фото: Meteoprog

У четвер, 26 вересня, в окремих районах західної частини, а також у Криму та Приазов'ї очікуються короткочасні дощі, іноді з грозами. В інших областях України буде без опадів. Вітер південного та південно-східного напрямку з швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься між +10…+15 °С, на півдні та узбережжі морів — +15…+20 °С; вдень очікується +22…+27 °С, а в Карпатах температура буде в межах +16…+21 °С.

У п'ятницю, 27 вересня, у північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ, на решті території України без істотних опадів. Вітер південного/південно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °С; вдень +24...+29 °С, на крайньому заході +18...+23 °С.

У суботу, 28 вересня, в Україні здебільшого буде без опадів, лише на заході очікується дощова і прохолодна погода. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, на півдні та узбережжі морів — +16…+21 °С; вдень у північних і західних областях температура коливатиметься між +17…+22 °С, а в центральних, південних та східних регіонах — +25…+30 °С.

У неділю, 29 вересня, в Україні очікується нестійка погода з дощами у західних, північних та центральних областях. Схід і південь країни зберігатимуть теплу та суху погоду. Вітер південно-західний, з переходом у північно-східний на заході, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень — +23…+28 °С, а в західних і північних областях — +17…+22 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 23 вересня буде теплою та переважно сонячною. А жителів тимчасово окупованого Криму вона попередила про дощі з грозами. 

Також погода у Києві та області завтра, 23 вересня, очікується літньою. Температура повітря підвищиться до +25 °C.

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