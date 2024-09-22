Погода в Україні 23 вересня — прогноз Наталки Діденко

Гроза на узбережжі. Фото ілюстративне: pexels

Погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде теплою та переважно сонячною. А жителів тимчасово окупованого Криму синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі з грозами.

Про це Наталка Діденко написала в Facebook у неділю, 22 вересня.

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За прогнозом Діденко, понеділок в Україні буде теплим та на більшості територій — сухим. Повітря прогріється до +23...+27 °C. У більшості областей буде сонячно, тільки в Києві очікується підсилення хмарності, а в Криму пройдуть грозові дощі.

"У Криму пройдуть місцями дощі з грозою. У Києві 23 вересня трохи збільшиться хмарність, але без опадів, буде тепло, близько +25 °C", — написала Діденко.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, у неділю на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

За прогнозами, завтра у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься в межах +21...+27 ºС. Опадів у місті також не очікується.