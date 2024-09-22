Прогноз погоды в Украине сегодня 22 сентября

Женщина с собачкой. Фото: omr.gov.ua

Погода сегодня в воскресенье, 22 сентября, будет без осадков, но будет наблюдаться небольшая облачность. Ночью и утром в западных областях синоптики прогнозируют местами туман.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Температура ночью будет +7...+12 °С, на побережье морей +12...+17 °С. Днем +21...26 °С. В Карпатах ночью будет +2...+7°С, а днем +15...+20°С.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

В Киеве на 22 сентября тоже осадков не будет. Температура ночью составит +10...+12°С, днем +23...25°С.

Карта температур в Украине. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 22 сентября, будет солнце и небольшой ветер. Температура ожидается +22...+26 °С, но ночью будет немного холодно.

В Киеве будет солнечно и тепло.

Смена погоды в сторону похолодания и дождей прогнозируется с 29 сентября.