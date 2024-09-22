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Синоптики попередили про туман на заході України — який прогноз погоди сьогодні

22 вересня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні сьогодні 22 вересня
Жінка з песиком. Фото: omr.gov.ua
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в сьогодні у неділю, 22 вересня, буде без опадів, але спостерігатиметься невелика хмарність. Вночі та вранці у західних областях синоптики прогнозують місцями туман.

Про це у вівторок, 22 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

 

Температура вночі становитиме +7...+12 °С, на узбережжі морів +12...+17 °С. Вдень +21...26 °С. В Карпатах вночі буде +2...+7 °С, а вдень +15...+20 °С.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

У Києві на 22 вересня також опадів не буде. Температура вночі становитиме +10...+12 °С, вдень +23...25 °С.

Синоптики попередили про туман на заході України — який прогноз погоди сьогодні - фото 2
Карта температур в Україні. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю, 22 вересня, буде сонце та невеликій вітер. Температура очікується +22...+26 °С, але вночі буде трохи холодно.

У Києві буде сонячно й тепло.

Зміна погоди в бік похолоданні і дощів прогнозується з 29 вересня.

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Прогностична діаграма Києва від Діденко

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