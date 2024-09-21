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Теплі дні добігають кінця — синоптик Наталія Діденко засмутила прогнозом погоди на завтра

21 вересня 2024 16:18
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 22 вересня від Наталії Діденко
Дівчина під сильний вітром і дощем. Фото ілюстративне: bigkyiv.com.ua
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні у неділю, 22 вересня, обіцяє теплу і комфортну погоду. Температура повітря коливатиметься в межах +22...+26 °C.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 21 вересня

У неділю, 22 вересня, буде сонячно. Можливо, невеликий вітер. Температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів. Ніч буде прохолодною.

У Києві також очікується тепла і сонячна погода.

Синоптик також розповіла, що зміна погоди в бік похолодання і дощів стартуватиме 29-го вересня.

погодна діаграма
Прогностична діаграма. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце. 

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок пожежі у Вишгородському районі погіршилась якість повітря. Киянам тимчасово рекомендували не провітрювати приміщення, відмовитись від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум.

погода Україна Наталка Діденко синоптик прогноз погоди

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