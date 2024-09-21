Прогноз погоди в Україні 22 вересня від Наталії Діденко

Теплі дні добігають кінця — синоптик Наталія Діденко засмутила прогнозом погоди на завтра
Прогноз погоди в Україні у неділю, 22 вересня, обіцяє теплу і комфортну погоду. Температура повітря коливатиметься в межах +22...+26 °C.
Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.
Прогноз погоди в Україні 21 вересня
У неділю, 22 вересня, буде сонячно. Можливо, невеликий вітер. Температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів. Ніч буде прохолодною.
У Києві також очікується тепла і сонячна погода.
Синоптик також розповіла, що зміна погоди в бік похолодання і дощів стартуватиме 29-го вересня.
Нагадаємо, 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.
Раніше ми писали, що у Києві внаслідок пожежі у Вишгородському районі погіршилась якість повітря. Киянам тимчасово рекомендували не провітрювати приміщення, відмовитись від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум.
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