Прогноз погоди в Україні 22 вересня від Наталії Діденко

Дівчина під сильний вітром і дощем. Фото ілюстративне: bigkyiv.com.ua

Прогноз погоди в Україні у неділю, 22 вересня, обіцяє теплу і комфортну погоду. Температура повітря коливатиметься в межах +22...+26 °C.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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У неділю, 22 вересня, буде сонячно. Можливо, невеликий вітер. Температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів. Ніч буде прохолодною.

У Києві також очікується тепла і сонячна погода.

Синоптик також розповіла, що зміна погоди в бік похолодання і дощів стартуватиме 29-го вересня.

Прогностична діаграма. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок пожежі у Вишгородському районі погіршилась якість повітря. Киянам тимчасово рекомендували не провітрювати приміщення, відмовитись від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум.