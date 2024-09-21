Прогноз погоды в Украине 22 сентября от Натальи Диденко

Теплые дни заканчиваются — синоптик Наталья Диденко расстроила прогнозом погоды на завтра
Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 22 сентября, обещает теплую и комфортную погоду. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26 °C.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 21 сентября
В воскресенье 22 сентября будет солнечно. Может быть небольшой ветер. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 °C. Ночь будет прохладной.
В Киеве ожидается теплая и солнечная погода.
Синоптик также рассказала, что смена погоды в сторону похолодания и дождей будет стартовать 29 сентября.
Напомним, 20 сентября киевлян предупредили о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.
Ранее мы писали, что в Киеве в результате пожара в Вышгородском районе ухудшилось качество воздуха. Киевлянам временно рекомендовали не проветривать помещение, отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, пить больше воды и включить воздухоочиститель на максимум.
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