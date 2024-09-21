Прогноз погоды в Украине 22 сентября от Натальи Диденко

Девушка под сильным ветром и дождем. Фото иллюстративное: bigkyiv.com.ua

Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 22 сентября, обещает теплую и комфортную погоду. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26 °C.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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В воскресенье 22 сентября будет солнечно. Может быть небольшой ветер. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 °C. Ночь будет прохладной.

В Киеве ожидается теплая и солнечная погода.

Синоптик также рассказала, что смена погоды в сторону похолодания и дождей будет стартовать 29 сентября.

Прогностическая диаграмма. Фото: скриншот

Напомним, 20 сентября киевлян предупредили о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате пожара в Вышгородском районе ухудшилось качество воздуха. Киевлянам временно рекомендовали не проветривать помещение, отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, пить больше воды и включить воздухоочиститель на максимум.