Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Те, що треба для прогулянок — синоптики спрогнозували погоду на вихідні arrow

Те, що треба для прогулянок — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

21 вересня 2024 11:59
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на вихідні 21 та 22 вересня від Укргідрометцентру
Кияни прогулюються осінніми вулицями. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у наступні три доби затримається тепла, суха погода. На вихідні у суботу, 21 вересня, та в неділю, 22 вересня, опадів не передбачають.

Про це повідомляє Укгідрометцентр

Читайте також:

Загальний прогноз погоди в Україні на вихідні

В Україні впродовж 21-23 вересня буде суха погода, без опадів. Можливий вітер зі швидкістю 5-10 м/с північного та північно-східного напрямків.

Вночі температура повітря по Україні опуститься до +6...+12 °С, трохи тепліше буде на узбережжі морів — +13...+18 °С,  а вдень потеплішає до +21...+26 °С. Прохолодно вдень буде у Карпатах — +15...+20 °С.   

Прогноз погоди на суботу 21 вересня

В Україні в суботу, 21 вересня, буде невелика хмарність, проте дощів не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до +6...+11 °С, на півдні країни може бути тепліше — до +15 °С. Вдень стовпчики термометра покажуть +21...+26 °С. У Карпатах температура вдень утримуватиметься в межах +15...+20 °С.

  • У південних і східних регіонах температура вдень складе +23…+26 °С, а вночі — +10…+13 °С;
  • У центральних та північних областях прогнозується +22…+24 °С вдень, а вночі — +7…+12 °С;
  • У західних регіонах також ясно: вдень повітря прогріється до +20…+23 °С, уночі — +6…+8 °С.
Прогноз погоди 21 вересня
Прогноз погоди в Україні 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на неділю 22 вересня

В Україні у неділю, 22 вересня, температура повітря вночі становитиме +10...+12 °С. Вдень потеплішає до +23...+25 °С. Опадів не очікується, можлива невелика хмарність. Північний вітер буде слабким — 3-8 м/с. 

  • На півдні, південному сході, сході та в центрі України температура вдень сягне +23…+26 °С, уночі — +11…+14 °С.
  • У північних і західних областях середня температура вдень становитиме +22…+24 °С, уночі — +7…+10 °С.
Погода на вихідні
Погода в Україні 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, очікується слабка магнітна буря

Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну. 

погода Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:00 Садовий анонсував відновлення двох будинків у Львові, пошкоджених ракетою

11:59 Знищення колони російської техніки — українські десантники показали потужне відео з фронту

11:59 Те, що треба для прогулянок — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

11:53 Оформлення субсидії онлайн — які ще послуги можна отримати через портал ПФУ

11:37 Рейтинг шкіл Одеси і області — де учні найкраще здали НМТ-2024

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:35 Метеочутливі можуть відчути нездужання — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:34 Адвокат відповів, чи можна оскаржити повістку, що прийшла поштою

11:34 Львівські прикордонники виявили на кордоні з Польщею посилку на 3 млн гривень — що там знайшли

11:28 Українець Чухаджян побореться за титул чемпіона світу у престижній ваговій категорії

11:19 Міноборони запускає новий проєкт реабілітації військових — що відомо

12:00 Садовий анонсував відновлення двох будинків у Львові, пошкоджених ракетою

11:59 Знищення колони російської техніки — українські десантники показали потужне відео з фронту

11:59 Те, що треба для прогулянок — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

11:53 Оформлення субсидії онлайн — які ще послуги можна отримати через портал ПФУ

11:37 Рейтинг шкіл Одеси і області — де учні найкраще здали НМТ-2024

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:35 Метеочутливі можуть відчути нездужання — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:34 Адвокат відповів, чи можна оскаржити повістку, що прийшла поштою

11:34 Львівські прикордонники виявили на кордоні з Польщею посилку на 3 млн гривень — що там знайшли

11:28 Українець Чухаджян побореться за титул чемпіона світу у престижній ваговій категорії

11:19 Міноборони запускає новий проєкт реабілітації військових — що відомо

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації