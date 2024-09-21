Прогноз погоди на вихідні 21 та 22 вересня від Укргідрометцентру

Кияни прогулюються осінніми вулицями. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

В Україні у наступні три доби затримається тепла, суха погода. На вихідні у суботу, 21 вересня, та в неділю, 22 вересня, опадів не передбачають.

Про це повідомляє Укгідрометцентр.

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Загальний прогноз погоди в Україні на вихідні

В Україні впродовж 21-23 вересня буде суха погода, без опадів. Можливий вітер зі швидкістю 5-10 м/с північного та північно-східного напрямків.

Вночі температура повітря по Україні опуститься до +6...+12 °С, трохи тепліше буде на узбережжі морів — +13...+18 °С, а вдень потеплішає до +21...+26 °С. Прохолодно вдень буде у Карпатах — +15...+20 °С.

Прогноз погоди на суботу 21 вересня

В Україні в суботу, 21 вересня, буде невелика хмарність, проте дощів не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до +6...+11 °С, на півдні країни може бути тепліше — до +15 °С. Вдень стовпчики термометра покажуть +21...+26 °С. У Карпатах температура вдень утримуватиметься в межах +15...+20 °С.

У південних і східних регіонах температура вдень складе +23…+26 °С, а вночі — +10…+13 °С;

У центральних та північних областях прогнозується +22…+24 °С вдень, а вночі — +7…+12 °С;

У західних регіонах також ясно: вдень повітря прогріється до +20…+23 °С, уночі — +6…+8 °С.

Прогноз погоди в Україні 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на неділю 22 вересня

В Україні у неділю, 22 вересня, температура повітря вночі становитиме +10...+12 °С. Вдень потеплішає до +23...+25 °С. Опадів не очікується, можлива невелика хмарність. Північний вітер буде слабким — 3-8 м/с.

На півдні, південному сході, сході та в центрі України температура вдень сягне +23…+26 °С, уночі — +11…+14 °С.

У північних і західних областях середня температура вдень становитиме +22…+24 °С, уночі — +7…+10 °С.

Погода в Україні 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, очікується слабка магнітна буря.

Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.