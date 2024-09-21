Прогноз погоди в Україні 21 вересня — очікується похолодання

Дощу не буде, але температура продовжує знижуватись — прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 21 вересня очікується ясна з невеликою хмарністю, а ось температура продовжить потрохи знижуватись. Опадів не передбачається.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 21 вересня
За даними синоптиків, температура повітря в Україні вдень залишиться комфортною на рівні +21...+26 °C, в гірських районах Карпат коливатиметься від +15 до +20 °C.
Погода на Київщині
Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Температура в Київській області вдень +21...+26 °C, а в самій столиці +23...+25 °C.
Нагадаємо, у декількох містах України фіксують сильну задимленість та погіршення якості повітря. Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.
А синоптик Наталка Діденко заявила, що смог у повітрі протримається ще декілька днів.
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