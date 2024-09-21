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Дощу не буде, але температура продовжує знижуватись — прогноз погоди на сьогодні

21 вересня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 21 вересня — очікується похолодання
Люди на Хрещатику у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 21 вересня очікується ясна з невеликою хмарністю, а ось температура продовжить потрохи знижуватись. Опадів не передбачається. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, температура повітря в Україні вдень залишиться комфортною на рівні +21...+26 °C, в гірських районах Карпат коливатиметься від +15 до +20 °C.

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Погода в Україні на 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 

Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Температура в Київській області вдень +21...+26 °C, а в самій столиці +23...+25 °C.

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Карта температур. Фото: ventusky

Нагадаємо, у декількох містах України фіксують сильну задимленість та погіршення якості повітря. Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

А синоптик Наталка Діденко заявила, що смог у повітрі протримається ще декілька днів.

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