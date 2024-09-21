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Дождя не будет, но температура продолжает снижаться — прогноз погоды на сегодня

21 сентября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 21 сентября — ожидается похолодание
Люди на Крещатике в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 21 сентября, ожидается ясная с небольшой облачностью, а вот температура продолжит понемногу снижаться. Осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

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По данным синоптиков, температура воздуха в Украине днем останется комфортной на уровне +21...+26 °C, в горных районах Карпат будет колебаться от +15 до +20 °C.

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Погода в Украине на 21 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура в Киевской области днем +21...+26°C, а в самой столице +23...+25°C.

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Карта температур. Фото: ventusky

Напомним, в нескольких городах Украины фиксируют сильную задымленность и ухудшение качества воздуха. Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.

А синоптик Наталья Диденко заявила, что смог в воздухе продержится еще несколько дней.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине

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