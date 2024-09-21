Прогноз погоды в Украине 21 сентября — ожидается похолодание

Дождя не будет, но температура продолжает снижаться — прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 21 сентября, ожидается ясная с небольшой облачностью, а вот температура продолжит понемногу снижаться. Осадков не предполагается.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре .
Погода в Украине 21 сентября
По данным синоптиков, температура воздуха в Украине днем останется комфортной на уровне +21...+26 °C, в горных районах Карпат будет колебаться от +15 до +20 °C.
Погода в Киевской области
Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура в Киевской области днем +21...+26°C, а в самой столице +23...+25°C.
Напомним, в нескольких городах Украины фиксируют сильную задымленность и ухудшение качества воздуха. Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.
А синоптик Наталья Диденко заявила, что смог в воздухе продержится еще несколько дней.
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