Прогноз погоды на выходные 21 и 22 сентября от Укргидрометцентра

То, что нужно для прогулок — синоптики спрогнозировали погоду на выходные
В Украине в последующие трое суток задержится теплая, сухая погода . На выходные в субботу, 21 сентября, и в воскресенье, 22 сентября, осадки не ожидаются.
Об этом сообщает Укгидрометцентр.
Общий прогноз погоды в Украине на выходные.
В Украине 21-23 сентября будет сухая погода, без осадков. Возможен ветер со скоростью 5-10 м/с северного и северо-восточного направления.
Ночью температура воздуха по Украине опустится до +6...+12 °С, немного теплее будет на побережье морей — +13...+18 °С, а днем станет теплее до +21...+26 °С. Прохладно днем будет в Карпатах +15...+20 °С.
Прогноз погоды на субботу 21 сентября
В Украине в субботу, 21 сентября, будет облачно, однако дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью опустится до +6...+11°С, на юге страны может оказаться теплее — до +15°С. Днем столбики термометра покажут +21...+26°С. В Карпатах температура будет днем удерживаться в пределах +15...+20 °С.
- В южных и восточных регионах температура днем составит +23…+26 °С, а ночью — +10…+13 °С;
- В центральных и северных областях прогнозируется +22…+24 °С днем, а ночью — +7…+12 °С;
- В западных регионах также ясно: днем воздух прогреется до +20…+23 °С, ночью — +6…+8 °С.
Прогноз погоды на воскресенье 22 сентября
В Украине в воскресенье, 22 сентября, температура воздуха ночью будет +10...+12°С. Днем потеплеет до +23...+25°С. Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность. Северный ветер будет слабым – 3-8 м/с.
- На юге, юго-востоке, востоке и центре Украины температура днем достигнет +23…+26 °С, ночью — +11…+14 °С.
- В северных и западных областях средняя температура будет днем +22…+24 °С, ночью — +7…+10 °С.
Напомним, сегодня, 21 сентября, ожидается слабая магнитная буря.
Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.
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