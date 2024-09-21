Магнітні бурі 21 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль. Фото: Pexels

В Україні у суботу, 21 вересня, очікується помірна магнітна буря. Прогнозується сонячна активність з К-індексом 3 зеленого рівня, яка може викликати невеликі геомагнітні коливання.

Про це повідомляє Space Weather.

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Магнітні бурі 21 вересня

У суботу, 21 вересня, буде слабка магнітна буря. Сонячна активність буде на зеленому рівні К-індексу 3.

З 21 по 25 вересня прогнозують слабку сонячну активність, яка не викликатиме серйозних геомагнітних коливань.

Прогноз сонячних штормів та на вересень. Фото: скриншот

Впродовж останніх 24 годин зафіксували сонячний спалах класу С, найбільшим з яких став С3.98. Такі спалахи сильно не впливають не Землю.

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Сонячна активність 21 вересня

Ймовірність сонячного спалаху С-класу — 99%.

Шанс сонячного спалаху М-класу — 30%.

Імовірність сонячних спалахів Х-класу — 5%.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метоезлажені люди та ті, хто має хронічні хвороби серцево-судинної системи можуть головний біль, втому та стрес. Подекуди погіршення самопочуття може статися не у день магнітної бурі, а за день до чи після неї.

Як полегшити своє самопочуття при магнітних бурях

Харчуйтеся збалансовано, обирайте корисну та здорову їжу.

Спіть не менше 7-8 годин на добу.

Обмежте себе у вживанні гострих, солоних та жирних страв.

Не зловживайте алкоголем та кавою.

Надавайте перевагу трав'яним чаям та воді;

Більше прогулюйтеся на свіжому повітрі, уникайте прямого попадання сонячних променів.

Не виконуйте роботу, яка вимагає великого фізичного, психічного чи розумового навантаження.

Намагайтеся більше відпочивати.

Уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Вранці прийміть контрастний душ, а ввечері розслабтеся у ванній.

Нагадаємо, синоптики попередили про прихід похолодань. Опадів не очікують, проте, температура повітря буде помітно знижуватися з кожним днем.