Магнітні бурі 21 вересня — прогноз для метеозалежних

Метеочутливі можуть відчути нездужання — прогноз магнітних бур на сьогодні
В Україні у суботу, 21 вересня, очікується помірна магнітна буря. Прогнозується сонячна активність з К-індексом 3 зеленого рівня, яка може викликати невеликі геомагнітні коливання.
Про це повідомляє Space Weather.
Магнітні бурі 21 вересня
У суботу, 21 вересня, буде слабка магнітна буря. Сонячна активність буде на зеленому рівні К-індексу 3.
З 21 по 25 вересня прогнозують слабку сонячну активність, яка не викликатиме серйозних геомагнітних коливань.
Впродовж останніх 24 годин зафіксували сонячний спалах класу С, найбільшим з яких став С3.98. Такі спалахи сильно не впливають не Землю.
Сонячна активність 21 вересня
- Ймовірність сонячного спалаху С-класу — 99%.
- Шанс сонячного спалаху М-класу — 30%.
- Імовірність сонячних спалахів Х-класу — 5%.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Метоезлажені люди та ті, хто має хронічні хвороби серцево-судинної системи можуть головний біль, втому та стрес. Подекуди погіршення самопочуття може статися не у день магнітної бурі, а за день до чи після неї.
Як полегшити своє самопочуття при магнітних бурях
- Харчуйтеся збалансовано, обирайте корисну та здорову їжу.
- Спіть не менше 7-8 годин на добу.
- Обмежте себе у вживанні гострих, солоних та жирних страв.
- Не зловживайте алкоголем та кавою.
- Надавайте перевагу трав'яним чаям та воді;
- Більше прогулюйтеся на свіжому повітрі, уникайте прямого попадання сонячних променів.
- Не виконуйте роботу, яка вимагає великого фізичного, психічного чи розумового навантаження.
- Намагайтеся більше відпочивати.
- Уникайте стресових ситуацій та конфліктів.
- Вранці прийміть контрастний душ, а ввечері розслабтеся у ванній.
Нагадаємо, синоптики попередили про прихід похолодань. Опадів не очікують, проте, температура повітря буде помітно знижуватися з кожним днем.
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