Магнитные бури 21 сентября — прогноз для метеозависимых

Метеочувствительные могут ощутить недомогание — прогноз магнитных бурь на сегодня
В Украине в субботу, 21 сентября, ожидается умеренная магнитная буря . Прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3 зелёного уровня, которая может вызвать небольшие геомагнитные колебания.
Об этом сообщает Space Weather.
Магнитные бури 21 сентября
В субботу, 21 сентября, будет слабая магнитная буря. Солнечная активность будет на зеленом уровне К-индекса 3.
С 21 по 25 сентября прогнозируют слабую солнечную активность, которая не будет вызывать серьезные геомагнитные колебания.
В течение последних 24 часов зафиксировали солнечную вспышку класса С, самой большой из которых стала С3.98. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Солнечная активность 21 сентября
- Вероятность солнечной вспышки С-класса – 99%.
- Шанс солнечной вспышки М-класса – 30%.
- Вероятность солнечных вспышек Х-класса – 5%.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Метеозависимые люди и те, кто имеет хронические болезни сердечно-сосудистой системы, могут головную боль, усталость и стресс. Кое-где ухудшение самочувствия может произойти не в день магнитной бури, а за день до или после нее.
Как облегчить свое самочувствие при магнитных бурях
- Питайтесь сбалансированно, выбирайте полезную и здоровую пищу.
- Спите не менее 7-8 часов в сутки.
- Ограничьте себя в употреблении острых, соленых и жирных блюд.
- Не злоупотребляйте алкоголем и кофе.
- Предпочитайте травяные чаи и воду;
- Больше прогуливайтесь на свежем воздухе, избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- Не выполняйте работу, требующую большой физической, психической или умственной нагрузки.
- Старайтесь больше отдыхать.
- Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.
- Утром примите контрастный душ, а вечером расслабьтесь в ванной.
Напомним, синоптики предупредили о приходе похолоданий. Осадков не ожидают, однако температура воздуха будет заметно снижаться с каждым днем.
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