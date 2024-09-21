Магнитные бури 21 сентября — прогноз для метеозависимых

Головная боль. Фото: Pexels

В Украине в субботу, 21 сентября, ожидается умеренная магнитная буря . Прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3 зелёного уровня, которая может вызвать небольшие геомагнитные колебания.

Об этом сообщает Space Weather.

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Магнитные бури 21 сентября

В субботу, 21 сентября, будет слабая магнитная буря. Солнечная активность будет на зеленом уровне К-индекса 3.

С 21 по 25 сентября прогнозируют слабую солнечную активность, которая не будет вызывать серьезные геомагнитные колебания.

Прогноз солнечных штормов и сентябрь. Фото: скриншот

В течение последних 24 часов зафиксировали солнечную вспышку класса С, самой большой из которых стала С3.98. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

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Солнечная активность 21 сентября

Вероятность солнечной вспышки С-класса – 99%.

Шанс солнечной вспышки М-класса – 30%.

Вероятность солнечных вспышек Х-класса – 5%.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Метеозависимые люди и те, кто имеет хронические болезни сердечно-сосудистой системы, могут головную боль, усталость и стресс. Кое-где ухудшение самочувствия может произойти не в день магнитной бури, а за день до или после нее.

Как облегчить свое самочувствие при магнитных бурях

Питайтесь сбалансированно, выбирайте полезную и здоровую пищу.

Спите не менее 7-8 часов в сутки.

Ограничьте себя в употреблении острых, соленых и жирных блюд.

Не злоупотребляйте алкоголем и кофе.

Предпочитайте травяные чаи и воду;

Больше прогуливайтесь на свежем воздухе, избегайте прямого попадания солнечных лучей.

Не выполняйте работу, требующую большой физической, психической или умственной нагрузки.

Старайтесь больше отдыхать.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Утром примите контрастный душ, а вечером расслабьтесь в ванной.

Напомним, синоптики предупредили о приходе похолоданий. Осадков не ожидают, однако температура воздуха будет заметно снижаться с каждым днем.