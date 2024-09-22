Погода в Украине 23 сентября — прогноз Наталки Диденко

Гроза на побережье. Фото иллюстративное: pexels

Погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет теплой и преимущественно солнечной. А жителей временно оккупированного Крыма синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях с грозами.

Об этом Наталья Диденко написала в Facebook в воскресенье, 22 сентября.

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Погода в Украине 23 сентября

По прогнозу Диденко, понедельник в Украине будет теплым и на большинстве территорий сухим. Воздух прогреется до +23...+27 °C. В большинстве областей будет солнечно, только в Киеве ожидается усиление облачности, а в Крыму пройдут дожди.

"В Крыму пройдут местами дожди с грозой. В Киеве 23 сентября немного увеличится облачность, но без осадков будет тепло, около +25 °C", — написала Диденко.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи рассказали о последствиях вспышек на Солнце 22 сентября. По прогнозам, в воскресенье на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

По прогнозам, завтра в Харькове и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+27 °C. Осадков в городе тоже не ожидается.