Погода в Украине 23 сентября — прогноз Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко предупредила о грозовых дождях завтра в одном из регионов Украины
Погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет теплой и преимущественно солнечной. А жителей временно оккупированного Крыма синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях с грозами.
Об этом Наталья Диденко написала в Facebook в воскресенье, 22 сентября.
Погода в Украине 23 сентября
По прогнозу Диденко, понедельник в Украине будет теплым и на большинстве территорий сухим. Воздух прогреется до +23...+27 °C. В большинстве областей будет солнечно, только в Киеве ожидается усиление облачности, а в Крыму пройдут дожди.
"В Крыму пройдут местами дожди с грозой. В Киеве 23 сентября немного увеличится облачность, но без осадков будет тепло, около +25 °C", — написала Диденко.
Напомним, метеорологи рассказали о последствиях вспышек на Солнце 22 сентября. По прогнозам, в воскресенье на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.
По прогнозам, завтра в Харькове и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+27 °C. Осадков в городе тоже не ожидается.
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