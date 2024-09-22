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На Сонці є загроза спалахів М-класу — прогноз магнітних бур на сьогодні

22 вересня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі сьогодні, 22 вересня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від впливу магнітної бурі. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, сьогодні на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 22 вересня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин рівень сонячної активності фахівці оцінювали як низький. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М", — йдеться в повідомленні.

Сонячні спалахи класу М — це середньовеликі сонячні спалахи, які спричиняють невеликі (R1) та помірні (R2) радіоперешкоди на денній стороні Землі. Деякі виверження сонячних спалахів класу М також можуть викликати сонячні радіаційні бурі.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу, але трапляються вони не часто. Але, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними коронарні викиди маси можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Сонячна активність 22 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 43.


Магнітні бури можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому прогнози магнітних бур допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Магнітні бурі на вівторок, 17 вересня 2024 року
Чоловік страждає на головний біль. Фото: meteoprog

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур

Внаслідок впливу таких магнітних бур слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. За можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, опади 22 вересня не прогнозують, але спостерігатиметься невелика хмарність. Вночі та вранці у західних областях синоптики прогнозують місцями туман. 

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, в Україні у неділю, 22 вересня, обіцяє теплу і комфортну погоду. Температура повітря коливатиметься в межах +22...+26 °C.

погода самопочуття здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність

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