Прогноз погоди в Україні на завтра 22 вересня

Синоптики попередили декілька областей про туман та перші заморозки завтра
Погода в Україні у неділю, 22 вересня, очікується вдень з комфортною температурою повітря. Однак вночі місцями будуть заморозки, а зранку — туман.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 22 вересня від Укргідрометцентру
Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман у західних областях.
Вітер очікується переважно північно-східний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +7...+12 °С, на узбережжі морів — +12...+17 °С.
Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+26 °С. У Карпатах вночі буде +2...+7 °С, вдень +15...+20 °С.
Погода у Київській області 22 вересня
У столичному регіоні очікується невелика хмарність, без опадів. Водночас буде північно-східний вітер, 3-8 м/с.
Вночі по області температура повітря очікується +7...+12 °С, вдень — +21...+26 °С.
У Києві вночі буде +10...+12 °С, вдень +23...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптика, очікується сонце та невеликий вітер. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +22...+26 °С. Однак вночі буде прохолодніше.
У столиці сонячна та суха погода.
Синоптик також розповіла, що зміна погоди в бік похолодання і дощів стартуватиме 29 вересня.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні 22 вересня очікується тепла, без опадів. Найтепліше буде на півдні та сході України. Також синоптики попередили про можливе погіршення якості повітря через тривалу посуху та локальні пожежі в екосистемах північних, східних та місцями центральних областей.
А 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.
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