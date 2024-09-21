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Синоптики попередили декілька областей про туман та перші заморозки завтра

21 вересня 2024 21:01
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 22 вересня
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у неділю, 22 вересня, очікується вдень з комфортною температурою повітря. Однак вночі місцями будуть заморозки, а зранку — туман.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 22 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман у західних областях.

Вітер очікується переважно північно-східний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +7...+12 °С, на узбережжі морів — +12...+17 °С.

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+26 °С. У Карпатах вночі буде +2...+7 °С, вдень +15...+20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня
Прогноз погоди в Україні на 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр 

Погода у Київській області 22 вересня

У столичному регіоні очікується невелика хмарність, без опадів. Водночас буде північно-східний вітер, 3-8 м/с.

Вночі по області температура повітря очікується +7...+12 °С, вдень — +21...+26 °С.

У Києві вночі буде +10...+12 °С, вдень +23...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптика, очікується сонце та невеликий вітер. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +22...+26 °С. Однак вночі буде прохолодніше.

У столиці сонячна та суха погода. 

Синоптик також розповіла, що зміна погоди в бік похолодання і дощів стартуватиме 29 вересня.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні 22 вересня очікується тепла, без опадів. Найтепліше буде на півдні та сході України. Також синоптики попередили про можливе погіршення якості повітря через тривалу посуху та локальні пожежі в екосистемах північних, східних та місцями центральних областей. 

А 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце. 

погода Укргідрометцентр Україна осінь Наталка Діденко прогноз погоди

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