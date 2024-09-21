Прогноз погоды в Украине на завтра 22 сентября

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, ожидается днем с комфортной температурой воздуха. Однако ночью местами будут заморозки, а утром — туман.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 22 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман в западных областях.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +7...+12 °С, на побережье морей — +12...+17 °С.

Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +21...+26 °С. В Карпатах ночью будет +2...+7 °С, днем +15...+20 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 22 сентября

В столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. В то же время будет северо-восточный ветер, 3-8 м/с.

Ночью по области температура воздуха ожидается +7...+12 °С, днем — +21...+26 °С.

В Киеве ночью будет +10...+12 °С, днем +23...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика, ожидается солнце и небольшой ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+26 °С. Однако ночью будет прохладнее.

В столице солнечная и сухая погода.

Синоптик также рассказала, что изменение погоды в сторону похолодания и дождей стартует 29 сентября.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине 22 сентября ожидается теплая, без осадков. Теплее всего будет на юге и востоке Украины. Также синоптики предупредили о возможном ухудшении качества воздуха из-за длительной засухи и локальных пожаров в экосистемах северных, восточных и местами центральных областей.

А 20 сентября киевлян предупредили о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.