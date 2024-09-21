Туманний ранок в Карпатах. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у неділю, 22 вересня, очікується тепла, без опадів. Найтепліше буде на півдні та сході України. Також синоптики попередили про можливе погіршення якості повітря через тривалу посуху та локальні пожежі в екосистемах північних, східних та місцями центральних областей.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Погода в Україні 22 вересня

У неділю в західних областях України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °C, вдень до +20...+25 °C.

Найхолодніше буде вночі у Карпатах — там очікується +1...+6 °C, вдень повітря прогріється до +15...+20 °C.

У північних областях — малохмарно, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °C; вдень +21...+26 °C.

У центральних регіонах триматиметься сонячна та суха погода. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °C, вдень +22...+27 °C.

У південній частині країни та у Криму прогнозують мінливу хмарність і теж без дощів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °C, вдень до +23...+28 °C.

У східних областях теж буде сухо та малохмарно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °C, вдень до +22...+27 °C.

Карта нічних температур в Україні. 22 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок пожежі у Вишгородському районі погіршилась якість повітря. Киянам тимчасово рекомендували не провітрювати приміщення, відмовитись від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум.