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Синоптик предупредил о туманах и резком похолодании — прогноз погоды на завтра

21 сентября 2024 15:03
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 22 сентября — прогноз синоптика Игоря Кибальчича
Туманное утро в Карпатах. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, ожидается теплая, без осадков. Теплее всего будет на юге и востоке Украины. Также синоптики предупредили о возможном ухудшении качества воздуха из-за длительной засухи и локальных пожаров в экосистемах северных, восточных и местами центральных областей.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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Погода в Украине 22 сентября. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 сентября

В воскресенье в западных областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днем до +20...+25 °C.

Холоднее всего будет ночью в Карпатах — там ожидается +1...+6 °C, днем воздух прогреется до +15...+20 °C.

В северных областях — малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °C; днем +21...+26 °C.

В центральных регионах будет держаться солнечная и сухая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °C, днем +22...+27 °C.

В южной части страны и в Крыму прогнозируют переменную облачность и тоже без дождей. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днем до +23...+28 °C.

В восточных областях тоже будет сухо и малооблачно. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днем до +22...+27 °C.

Синоптики предупредили о туманах и резком похолодании — прогноз погоды на завтра - фото 2
Карта ночной температуры в Украине. 22 сентября. Фото: скриншот

Напомним, 20 сентября киевлян предупредили о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате пожара в Вышгородском районе ухудшилось качество воздуха. Киевлянам временно рекомендовали не проветривать помещение, отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, пить больше воды и включить воздухоочиститель на максимум.

погода Укргидрометцентр похолодание синоптик прогноз погоды погода в Украине

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