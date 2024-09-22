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На Солнце есть угроза вспышек М-класса — прогноз магнитных бурь на сегодня

22 сентября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури сегодня, 22 сентября — прогноз для метеозависимых
Женщина страдает от воздействия магнитной бури. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Метеорологи рассказали о последствиях вспышек на Солнце 22 сентября. По прогнозам, сегодня на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. 

Об этом информирует Meteoprog.

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Отмечается, что в течение последних 24 часов уровень солнечной активности специалисты оценивали как низкий. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С, которые не имеют существенного влияния на Землю.

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М", — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки класса М — это среднекрупные солнечные вспышки, которые вызывают небольшие (R1) и умеренные (R2) радиопомехи на дневной стороне Земли. Некоторые извержения солнечных вспышек класса М также могут вызвать солнечные радиационные бури.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса, но случаются они не часто. Но, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные выбросы массы могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Солнечная активность 22 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 43.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому прогнозы магнитных бурь помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Магнитные бури во вторник, 17 сентября 2024 года
Мужчина страдает от головной боли. Фото: meteoprog

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Вследствие влияния таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно больше находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • придерживайтесь режима дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, осадки 22 сентября не прогнозируют, но будет наблюдаться небольшая облачность. Ночью и утром в западных областях синоптики прогнозируют местами туман.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Украине в воскресенье, 22 сентября, обещает теплую и комфортную погоду. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26 °C.

погода самочувствие здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость

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