Прогноз погоды в Украине на неделю 23-29 сентября

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на следующей неделе, 23-29 сентября, ожидается аномально теплой. Однако местами будут дожди и ветер.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Из-за активности циклонов в западной и центральной Европе, над Украиной будет доминировать южный и юго-восточный воздушные потоки. Это приведет к поступлению теплого воздуха из Турции и Балкан. Значительные дожди в ближайшие дни не прогнозируются, однако в западных регионах возможны умеренные осадки.

В понедельник, 23 сентября, по всей стране прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром в западных и частично северных регионах возможны туманы. Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 °С, в центральных и южных областях — от +11 до +16 °С; днем температура поднимется до +23...+29 °С, на крайнем севере и в Карпатах — до +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 24 сентября, благодаря влиянию антициклона сохранится теплая погода в большинстве областей. Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, в южных областях +12...+17 °С; днем +24...+29 °С, в Карпатах +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября. Фото: Meteoprog

В среду, 25 сентября, в западных областях, а также частично в Приазовье прогнозируются дожди, причем ночью на Закарпатье и в Карпатах возможны сильные осадки. На остальной территории страны — сухо. Ветер юго-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °С, на северо-востоке — +5...+10 °С; днем ожидается +21...+26 °С, а в западных областях местами температура составит +16...+21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября. Фото: Meteoprog

В четверг, 26 сентября, в отдельных районах западной части, а также в Крыму и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами. В остальных областях Украины будет без осадков. Ветер южного и юго-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться между +10...+15 °С, на юге и побережье морей — +15...+20 °С; днем ожидается +22...+27 °С, а в Карпатах температура будет в пределах +16...+21 °С.

В пятницу, 27 сентября, в северных регионах местами возможен небольшой дождь, на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер южного/юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юге и побережье морей +16...+21 °С; днем +24...+29 °С, на крайнем западе +18...+23 °С.

В субботу, 28 сентября, в Украине в основном будет без осадков, лишь на западе ожидается дождливая и прохладная погода. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, на юге и побережье морей — +16...+21 °С; днем в северных и западных областях температура будет колебаться между +17...+22 °С, а в центральных, южных и восточных регионах — +25...+30 °С.

В воскресенье, 29 сентября, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями в западных, северных и центральных областях. Восток и юг страны будут сохранять теплую и сухую погоду. Ветер юго-западный, с переходом в северо-восточный на западе, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем — +23...+28 °С, а в западных и северных областях — +17...+22 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 23 сентября будет теплой и преимущественно солнечной. А жителей временно оккупированного Крыма она предупредила о дождях с грозами.

Также погода в Киеве и области завтра, 23 сентября, ожидается летней. Температура воздуха повысится до +25 °C.