Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Туман в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 сентября, сообщили синоптики. Будет малооблачно. В Крыму местами небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 24 сентября

Карта "Погода в Украине от Укргидрометцентра"

В западных областях ночью и утром местами туман.

Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет составлять +7...+12 °С, а в южной части будет +11...+16 °С. Днем +22...+27 °С. В Карпатах ночью +4...+9 °С, а днем +16...+20 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области малооблачно, без осадков. Скорость преимущественно юго-восточного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится +7...+12 °С, а днем потеплеет до +22...+27 °С. В столице ночью будет +9...+11 °С, а днем +24...+26 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период со вторника по четверг, 24–26 сентября, в северных, центральных, южных (кроме Одесской), Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта температур в мире

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 24 сентября, Украина станет одной из самых теплых стран Европы.

"Везде будет светить солнце, без дождя, преимущественно ясно. Если бы еще без смога..." — отмечает Диденко.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять +22...+26 °С, а на солнце и до +26...+28 °С.

В Киеве будет солнечно, тепло и около +25 °С.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода в Украине в течение недели с 23 по 29 сентября будет аномально теплой. Правда, не обойдется и без дождей и ветра.

Также мы сообщали, какая погода будет во вторник, 24 сентября, во Львове. Осадков не прогнозируется, но ночью будет прохладно: столбики термометров снизятся до +13 °С.