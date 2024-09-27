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Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — о какой опасности предупреждают

27 сентября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 сентября, от Укргидрометцентра
Девушка под сильным ветром. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 сентября, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. В Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков.

Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 27 сентября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в западных областях его порывы днем местами будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет +12...+17 °С, а в восточных областях  +9...+14 °С. Днем +23...+28 °С, на крайнем западе страны +20...+25 °С. В Карпатах ночью +9...+14 °С, а днем +15...+20 °С.

Карта температур в Украине 27 сентября
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость южного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +12...+17 °С, а днем потеплеет до +23...+28 °С. В столице ночью будет +15...+17 °С, а днем +25...+27 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 29 сентября
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период с пятницы по воскресенье, 27–29 сентября, в центральных, большинстве северных, южных, Харьковской (27 сентября и в Ровенской, Волынской, 27–28 сентября и в Черновицкой) областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, недавно в некоторых областях Украины испортилась погода из-за циклона Бригитта. Он принес дожди и грозы на западе страны.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе в некоторых областях Украины было похолодание. В частности, на высокогорье Карпат столбики термометров ночью опускались до 0...-1 °С.

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