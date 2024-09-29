Прогноз погоды в Украине на 29 сентября

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Во Львовской области облачная погода. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха днем будет достигать только +12 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львовской области 30 сентября

В начале недели в понедельник ожидается прохладная и облачная погода. Ночью и днем возможен небольшой дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью +3...+8 °С;

днем +7...+12 °С.

Температура воздуха во Львове:

ночью +5...+7 °С;

днем +10...+12 °С.

Погода в Львовской области 29 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптик предупредила об изменении погоды в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.