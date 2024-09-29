Прогноз погоды в Украине на 29 сентября

Похолодание достигло Львовщины — синоптики дали печальный прогноз на завтра
29 сентября 2024 17:06
Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН
Во Львовской области облачная погода. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха днем будет достигать только +12 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Читайте также:
Погода во Львовской области 30 сентября
В начале недели в понедельник ожидается прохладная и облачная погода. Ночью и днем возможен небольшой дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью +3...+8 °С;
- днем +7...+12 °С.
Температура воздуха во Львове:
- ночью +5...+7 °С;
- днем +10...+12 °С.
Напомним, синоптик предупредила об изменении погоды в Украине.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.
Читайте Новини.LIVE!