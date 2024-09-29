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От дождей до жары — к какой погоде готовиться украинцам на следующей неделе

29 сентября 2024 21:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на предстоящую неделю от синоптиков.
Женщины в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В течение всей следующей недели 30 сентября — 6 октября ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но не охватят всю территорию.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на неделю 30 сентября — 6 октября

В понедельник, 30 сентября, в большинстве регионов ожидается теплая и сухая погода. Лишь на западе будут возможны дожди, а в Карпатах мокрый снег. В Украине будет северо-восточный ветер скоростью 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью будет +5…+10 °С, днем +9…+14 °С. В Карпатах в течение суток ожидается 0…+5°С.

В других регионах ночью температура будет колебаться от +11 до +16 °С, днем от +20 до +25 °С, а на юго-востоке местами до +28 °С.

погода в Украине
Погода в Украине 30 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 1 октября, ночью передают небольшие дожди на западе, днем по всей Украине без существенных осадков. Ветер на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с; на Правобережье – северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью будет достигать +3…+8°С, днем +9…+14°С. В Карпатах 0…+5 °С. На остальной стране ночью +10…+16 °С, днем +20…+25 °С, на юге и востоке местами до +27 °С.

Погода 1 октября
Прогноз погоды в Украине на 1 октября. Фото: Meteoprog

В Украине 2 октября будет преимущественно солнечная погода без осадков, возможен туман на западе. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха на западе будет колебаться от +2…+18 °С, остальная часть страны +8…+26 °С.

Погода в Украине 2 октября
Прогноз погоды в Украине на 2 октября. Фото: Meteoprog

В четверг, 3 октября, продолжится малооблачная и теплая погода без дождей. Однако возможен туман. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных регионах ночью +3...+8°С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3°С, днем +16...+21°С. На остальной стране ночью +8…+14 °С, днем +22…+27 °С.

Погода 3 октября
Температурная карта Украины 3 октября. Фото: Метеопост

В пятницу, 4 октября, на большинстве территории сохранится сухая и аномально теплая погода. На западе утром и днем возможны дожди и туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8…+14 °С, днем +22…+27 °С, в западных областях +14…+19 °С.

Погода на 4 октября
Температурная карта Украины 4 октября. Фото: Метеопост

В субботу, 5 октября, ночью на западе возможны дожди, днем в южных, центральных и северных регионах дожди могут быть даже грозами. На Левобережье осадков не будет.

Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11…+16 °С, днем +17…+28 °С.

В воскресенье, 6 октября, неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве регионов, кроме востока и запада. Возможны грозы и шквалы. Температура ночью +12…+17 °С, днем +15…+20 °С. В юго-восточной половине и Крыму +23…+28 °С.

Напомним, погода в Харьковской области в понедельник, 30 сентября, переменная, без осадков. Переменная облачность предполагается также в Киевской области.

Похолодание ожидается и в Одессе . В понедельник, 30 сентября, день пройдет без осадков, а температура будет достигать +23 °C.

Во Львовской области облачная погода. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха днем будет достигать только +12 °С.

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