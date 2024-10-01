Погода в Україні у жовтні — синоптики дали прогноз на місяць

Осінній Київ. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Якою буде погода в жовтні

За даними синоптиків, у жовтні середня місячна температура повітря очікується на рівні +7...+13 °С, що на 1-1,5 °С є вищим за норму.

Місячна кількість опадів становитиме 31-67 мм, тоді як в Карпатах прогнозується 77-101 мм.

"Показники щодо кількості опадів відповідають нормі", — йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі наголосили, що заморозки у першій половині жовтня є звичайним явищем.

Температурні рекорди

Найнижча температура, зафіксована в Україні у жовтні, становила -22,6 °C у Золотоноші в 1920 році, тоді як у Криму в Севастополі був зафіксований -7,5 °C у тому ж році.

Найвища температура жовтня була зафіксована на рівні +35,3 °C у Криму в 1952 році.

Як кияни зустрічають прохолодну осінь у центрі міста можна побачити у фоторепортажі Новини.LIVE.

Нагадаємо, у Карпатах 30 вересня вже випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.