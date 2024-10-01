Погода в Украине в октябре — синоптики дали прогноз на месяц

Осенний Киев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В октябре в Украине температура воздуха превысит климатическую норму. Количество осадков будет соответствовать норме.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, в октябре средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +7...+13 °С, что на 1-1,5 °С выше нормы.

Месячное количество осадков составит 31-67 мм, в то время как в Карпатах прогнозируется 77-101 мм.

"Показатели по количеству осадков соответствуют норме", — говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре отметили, что заморозки в первой половине октября являются обычным явлением.

Температурные рекорды

Самая низкая температура, зафиксированная в Украине в октябре, составляла -22,6 ° C в Золотоноше в 1920 году, тогда как в Крыму в Севастополе был зафиксирован -7,5 °C в том же году.

Высокая температура октября была зафиксирована на уровне +35,3 °C в Крыму в 1952 году.

Как киевляне встречают прохладную осень в центре города, можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.

Напомним, в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.