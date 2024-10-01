На высокогорье Карпат зафиксировали снежный покров высотой до 13 см — фото

Снег в Карпатах. Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области настоящая зима. На высокогорье Карпат наблюдается снежный покров высотой 2-13 см.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram во вторник, 1 октября.

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Снег в Карпатах

В Укргидрометцентре сообщили, что ночью 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3 °С, а днем +12...+17 °С. На высокогорье Карпат ночью +3 °С...-2 °С, днем +8...+17 °С.

Снег в Карпатах. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что спасатели постоянно патрулируют в горах.

Снег в Карпатах. Фото: ГСЧС

Спасатели призывают туристов воздержаться от походов до улучшения погодных условий.

Напомним, в Карпатах 30 сентября уже выпал первый снег. Синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.

Также погода в Украине 2 октября ожидается без осадков. Местами будут заморозки и ветер до 10 м/с. В то же время на некоторой части страны температура воздуха сохранится теплой.