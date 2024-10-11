Синоптики прогнозують сьогодні, 11 жовтня, похолодання на заході Україні та дощі в деяких областях

Метеорологи на сьогодні прогнозують похолодання та дощі — яких областей це стосується
Сьогодні, 11 жовтня, у п'ятницю Україну очікує мінлива хмарність. Дощитиме на заході, також в деяких регіонах температура знизиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні сьогодні, 11 жовтня від Укргідрометцентру
Синоптики прогнозують, що у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях, дощитиме. Температура у східних регіонах опуститься до +5...+10 °C.
По всій Україні буде підвищення температури до +18...+23 °C, на півдні країни стовпчики термометрів покажуть навіть до +26 °C. На заході традиційно прохолодніше — від +13 до +18 °C.
Вітер південно-східний, однак на заході він змінить напрямок на північно-західний, із силою 5-10 м/с.
Погода в Україні на сьогодні від Наталки Діденко
Синоптик Наталія Діденко прогнозує дощі та похолодання на заході України. Інші області дощі не накриють і там буде доволі тепло. Особливо на півдні та в центральних регіонах, де температура підніметься до +20...25 °С.
Найпрохолодніше на півночі, де термометри покажуть +19...+21 °С. У західних регіонах до +12...+16 °С.
У Києві в п'ятницю протягом дня зберігатиметься суха погода, але ввечері місто накриє атмосферний фронт, який принесе незначні дощі. Уже 12 жовтня очікується, що дощі в столиці будуть більш частими гостями.
Погода в Україні від Ігоря Кібальчича
Синоптик Ігор Кібальчич обіцяє дощі у західних областях нашої країни. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
У день стовпчики термометрів показуватимуть +20...+25 °С, на крайньому заході — від +13 до +18 °С.
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