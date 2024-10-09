Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 жовтня, від Укргідрометцентру

Люди гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVЕ/Ігор Кузнєцов

У четвер, 10 жовтня, Україну чекає переважно тепла осіння погода. На більшій частині території країни очікується мінлива хмарність без значних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 жовтня

На півдні — в Криму та окремих районах Херсонщини — можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер протягом дня буде південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Однак у західних регіонах можливі більш потужні пориви вітру до 15-20 м/с.

Вночі на більшій частині території стовпчики термометрів опустяться до +7...+12 °C, на півдні — до +15 °C. У східних областях очікується — від +4 °C до +9 °C. Вдень температура підніметься до +18...+23 °C, а в Карпатах буде трохи свіжіше — від +12 °C до +17 °C.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 10 жовтня

10 жовтня в Київській області очікується переважно мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень термометри покажуть +18...+23 °C. У столиці температура вночі складе +10...+12 °C, а вдень підніметься до +20...+22 °C.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що синоптик назвала дату, коли в Україну прийде бабине літо. За її словами, температура повітря підскочить до +24 °C.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв, що 10 жовтня буде тепла погода. Дощів по території країни практично не буде, за винятком Одеської області та Криму.