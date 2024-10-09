Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 октября, от Укргидрометцентра

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVЕ/Игорь Кузнецов

В четверг, 10 октября, Украину ожидает преимущественно теплая осенняя погода. На большей части территории ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 октября

На юге — в Крыму и отдельных районах Херсонщины — возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер в течение дня будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Однако в западных регионах возможны более мощные порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на большей части территории столбики термометров опустятся до +7...+12 °C, на юге — до +15 °C. В восточных областях ожидается от +4 °C до +9 °C. Днем температура поднимется до +18...+23 °C, а в Карпатах будет немного свежее — от +12 °C до +17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 10 октября

10 октября в Киевской области ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем термометры покажут +18...+23 °C. В столице температура ночью составит +10...+12 °C, а днем поднимется до +20...+22 °C.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что синоптик назвала дату, когда в Украину придет бабье лето. По ее словам, температура воздуха подскочит до +24 °C.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что 10 октября будет теплая погода. Дождей по территории страны практически не будет, кроме Одесской области и Крыма.