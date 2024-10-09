Прогноз погоди в Україні 10 жовтня

Люди гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVЕ

Погода в Україні у четвер, 10 жовтня, буде сухою та теплою. Дощів не прогнозується, лише у Криму та Херсонській області можливі невеликі грози.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 10 жовтня

"Україна завтра належатиме сухій комфортній повітряній масі. Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та на Херсонщині пройде локальний дощ із грозою", — сказала Діденко.

Також, за її словами, максимальна температура повітря в Україні становитиме +18... +24 °C.

Погода в Києві 10 жовтня

У Києві та області в четвер також буда тепла погода без дощу. Стовпчики термометрів піднімуться до +20 °C.

За прогнозом Діденко, з 12 жовтня буде більше дощів і значно менше теплої погоди.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха повідомила, що найближчі три дні в Україну прийде "бабине літо", а температура повітря підскочить до +24 °C.

Також за даними синоптиків, цього жовтня в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Водночас місячна кількість опадів відповідатиме нормі.