Прогноз погоды в Украине 10 октября

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVЕ

Погода в Украине в четверг, 10 октября, будет сухая и теплая. Дожди не прогнозируются, только в Крыму и Херсонской области возможны небольшие грозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 10 октября

"Украина завтра будет принадлежать сухой комфортной воздушной массе. Осадки повсюду маловероятны, разве что в Крыму и Херсонской области пройдет локальный дождь с грозой", — сказала Диденко.

Также, по ее словам, максимальная температура воздуха в Украине составит +18...+24 °C.

Погода в Киеве 10 октября

В Киеве и области в четверг также была теплая погода без дождя. Столбики термометров поднимутся до +20 °C.

По прогнозу Диденко, с 12 октября будет больше дождей и гораздо меньше теплой погоды.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие три дня в Украину придет "бабье лето", а температура воздуха подскочит до +24 °C.

Также по данным синоптиков, в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. В то же время месячное количество осадков будет соответствовать норме.