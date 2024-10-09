Погода в Україні — синоптик назвала дату, коли настане бабине літо

Люди гуляють осіннім Києвом. Фото: Новини.LIVE

Впродовж наступних трьох днів у більшості областей переважатиме погода без опадів. В Україну прийде бабине літо, а температура повітря підскочить до +24 °C.

Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу.

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Бабине літо в Україні

Птуха розповіла, що упродовж кількох днів в Україні спостерігалося зниження температури та осіння погода. В окремих районах західних областей (переважно Прикарпаття) були навіть невеликі заморозки. Однак найближчими днями прогнозується покращення погодних умов.

"Бачимо, що сьогодні вже сонце визирнуло й радує нас своїм теплом... То ось в наступні кілька діб у нас, практично до п'ятниці 11 жовтня, в багатьох регіонах температурний фон буде вищим", — наголосила синоптик.

Також вона уточнила, що у більшості регіонів температура повітря підніметься до +17...+24 °C. Трохи прохолодніше буде 9 жовтня, але лише у північно-східній частині України. Там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +14...+19 °C.

Водночас, за даними Птухи, нічні температури майже у всіх областях все ж таки залишатимуться вже невисокими — в межах +4...+11 °C. Лише у південній частині України й біля узбережжя морів нічні температури можуть бути на рівні +12...+16 °C.

"Тож суто за народною термінологією, можна сказати, що ось ці дні, на цьому тижні, можна назвати бабиним літом коротеньким. Буквально ось ці три дні", — визнала Птуха.

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, погода в Україні буде майже літньою. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +25 °C.

Раніше синоптики повідомили, що жовтнева температура в Україні цього року перевищуватиме кліматичну норму. А от місячна кількість опадів триматиметься в межах норми.