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Раскалит до +24 С° — синоптик назвала дату, когда в Украину придет бабье лето

9 октября 2024 12:50
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине — синоптик назвала дату, когда придет бабье лето
Люди гуляют по осеннему Киеву. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

 В течение следующих трех дней в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. В Украину придет бабье лето, а температура воздуха подскочит до +24 °C.

Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга.

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Бабье лето в Украине

Птуха рассказала, что в течение нескольких дней в Украине наблюдалось снижение температуры и осенняя погода. В отдельных районах западных областей (преимущественно Прикарпатье) были даже небольшие заморозки. Однако в ближайшие дни прогнозируется улучшение погодных условий.

"Видим, что сегодня уже солнце выглянуло и радует нас своим теплом... Так вот, в следующие несколько суток у нас, практически до пятницы 11 октября, во многих регионах температурный фон будет выше", — подчеркнула синоптик.

Также она уточнила, что в большинстве регионов температура воздуха поднимется до +17…+24 °C. Немного прохладнее будет 9 октября, но только в северо-восточной части Украины. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +14...+19 °C.

В то же время, по данным Птухи, ночные температуры почти во всех областях будут оставаться уже невысокими — в пределах +4...+11 °C. Лишь в южной части Украины и у побережья морей ночные температуры могут находиться на уровне +12...+16 °C.

"Так что сугубо по народной терминологии можно сказать, что вот эти дни, на этой неделе, можно назвать бабьим летом коротким. Буквально вот эти три дня", — признала Птуха.

Напомним, в среду, 9 октября, погода в Украине будет почти летней. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +25 °C.

Ранее синоптики сообщили, что октябрьская температура в Украине в этом году будет превышать климатическую норму. А вот месячное количество осадков будет держаться в пределах нормы.

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