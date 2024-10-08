Прогноз погоди на 9 жовтня від синоптика Наталки Діденко

В Україну повертається справжнє літо — Діденко спрогнозувала погоду на завтра
Погода в Україні завтра, 9 жовтня, буде сонячною та комфортною для прогулянок. У деяких регіонах повітря прогріється до +25 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 9 жовтня
За прогнозом Діденко, тепла та сонячна погода буде на всій території України.
Температура повітря коливатиметься в межах +18…+23 °C, а на півдні місцями досягне +25 °C.
Найнижчі показники очікуються на Сумщині та Харківщині, де повітря прогріється до +17…+19 °C.
Синоптик наголосила, що таке тепло для жовтня є рідкістю, тому українцям варто скористатися можливістю провести більше часу на свіжому повітрі.
Погода у Києві
У столиці України також прогнозують теплу погоду, близько +20 °C вдень та яскраве сонце.
Проте вже на вихідних варто очікувати на різке похолодання.
Нагадаємо, на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.
Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
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