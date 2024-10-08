Прогноз погоди на 9 жовтня від синоптика Наталки Діденко

Дівчина прогулюється містом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 9 жовтня, буде сонячною та комфортною для прогулянок. У деяких регіонах повітря прогріється до +25 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 9 жовтня

За прогнозом Діденко, тепла та сонячна погода буде на всій території України.

Температура повітря коливатиметься в межах +18…+23 °C, а на півдні місцями досягне +25 °C.

Найнижчі показники очікуються на Сумщині та Харківщині, де повітря прогріється до +17…+19 °C.

Синоптик наголосила, що таке тепло для жовтня є рідкістю, тому українцям варто скористатися можливістю провести більше часу на свіжому повітрі.

Карта температур. Фото: ventusky

Погода у Києві

У столиці України також прогнозують теплу погоду, близько +20 °C вдень та яскраве сонце.

Проте вже на вихідних варто очікувати на різке похолодання.

Пост Діденко у Facebook

Нагадаємо, на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.

Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.