Прогноз погоды 9 октября от синоптика Наталки Диденко.

Девушка идет по городу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 9 октября, будет солнечной и комфортной для прогулок. В некоторых регионах воздух прогреется до +25°С.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 9 октября

По прогнозу Диденко, теплая и солнечная погода будет на всей территории Украины.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+23 °C, а на юге местами достигнет +25 °C.

Самые низкие показатели ожидаются в Сумской и Харьковской областях, где воздух прогреется до +17…+19 °C.

Синоптик подчеркнула, что такое тепло для октября является редкостью, поэтому украинцам следует воспользоваться возможностью провести больше времени на открытом воздухе.

Карта температур. Фото: ventusky

Погода в Киеве

В столице Украины также прогнозируют теплую погоду, около +20°C днем и яркое солнце.

Однако уже на выходных стоит ожидать резкого похолодания.

Пост Диденко в Facebook

Напомним, на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.