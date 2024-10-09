Погода в Україні 10 жовтня — прогноз від Ігора Кібальчича

Бабине літо тішитиме українців — прогноз погоди в Україні на завтра
В Україні у четвер, 10 жовтня, буде тепла погода. Дощів по території країни практично не буде, за винятком Одеської області та Криму.
Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.
Прогноз погоди в Україні 10 жовтня
У четвер в Україні прогнозують теплу суху погоду без опадів. В Одеській області та у Криму місцями вдень можливі короткочасні дощі з грозами.
По Україні віятиме південно-східний помірний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +7…+13 °С, хоча найтепліше буде на крайньому півдні місцями до +16 °С. Вдень стовпчики термометра показуватимуть +18...+24 °С.
Зокрема, на заході України буде хмарно з проясненнями: температура повітря вдень коливатиметься у межах +12...+23 °С. На півночі буде прохолодніше — +11...+20 °С. Температура повітря прогріється особливо у центральних та південних областях України. Там прогнозують +12...+24 °С. На сході прогнозують +10....+23 °С.
Нагадаємо, речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, коли та де бабине літо "розжарить" українців.
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