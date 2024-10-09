Магнітні бурі 9 жовтня — прогноз для метеозалежних

На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у середу, 9 жовтня, на Землі не очікується. Однак на Сонці відбулося три потужні спалахи.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 9 жовтня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу М та один спалах класу Х1,2.
Як відомо, найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.
Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.
Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до неспокійного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 9 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
- Кількість сонячних плям — 68.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей
Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати:
- біль в серці,
- головні болі,
- слабкість,
- перепади настрою,
- розвиток тривожних станів.
Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися розпорядку дня;
- більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
- регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у жовтні магнітні бурі буквально атакуватимуть українців. Другий місяць осені принесе щонайменше вісім потужних геоштормів.
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