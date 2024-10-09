Магнитные бури 9 октября — прогноз для метеозависимых

На Солнце произошло три опасных вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в среду, 9 октября, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло три мощных вспышки.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 9 октября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,2.
Как известно, наиболее мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до беспокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 9 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 68.
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:
- боль в сердце,
- головные боли,
- слабость,
- перепады настроения,
- развитие тревожных состояний.
Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие
Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:
- избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать распорядок дня;
- больше гулять и получать положительные эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, недавно мы писали, что в октябре магнитные бури будут буквально атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет не менее восьми мощных геоштормов.
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