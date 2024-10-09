Магнитные бури 9 октября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Freepick

Магнитных бурь в среду, 9 октября, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло три мощных вспышки.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,2.

Как известно, наиболее мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до беспокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 9 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 68.

Мигрень у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:

боль в сердце,

головные боли,

слабость,

перепады настроения,

развитие тревожных состояний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, недавно мы писали, что в октябре магнитные бури будут буквально атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет не менее восьми мощных геоштормов.