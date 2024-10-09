Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow На Солнце произошло три опасных вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

На Солнце произошло три опасных вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

9 октября 2024 11:21
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 9 октября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Freepick
Светлана Силенко - Редактор

Магнитных бурь в среду, 9 октября, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло три мощных вспышки.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 9 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,2.

Как известно, наиболее мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до беспокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 9 октября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
  • Количество солнечных пятен — 68.
магнитные бури 9 октября
Мигрень у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:

  • боль в сердце,
  • головные боли,
  • слабость,
  • перепады настроения,
  • развитие тревожных состояний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

  • избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать распорядок дня;
  • больше гулять и получать положительные эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, недавно мы писали, что в октябре магнитные бури будут буквально атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет не менее восьми мощных геоштормов.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы головная боль