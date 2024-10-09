Погода в Украине 10 октября — прогноз от Игоря Кибальчича

Осенний Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 10 октября, будет теплая погода. Дождей по территории страны практически не будет, кроме Одесской области и Крыма.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды в Украине 10 октября

В четверг в Украине прогнозируется теплая сухая погода без осадков. В Одесской области и Крыму местами днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Температурная карта Украины 10 октября. Фото: Метеопост

По Украине будет дуть юго-восточный умеренный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7…+13 °С, хотя теплее всего будет на крайнем юге местами до +16 °С. Днем столбики термометра будут показывать +18...+24°С.

В частности, на западе Украины будет облачно с прояснениями: температура воздуха будет днем колебаться в пределах +12...+23 °С. На севере будет прохладнее +11...+20 °С. Температура воздуха прогреется особенно в центральных и южных областях Украины. Там прогнозируют +12...+24 °С. На востоке прогнозируют +10...+23 °С.

Погода в Украине 10 октября. Фото: Метепрог

Напомним, спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, когда и где бабье лето "раскалит" украинцев.

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