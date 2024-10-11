Синоптики прогнозируют сегодня, 11 октября, похолодание на западе Украины и дожди в некоторых областях

Метеорологи сегодня прогнозируют похолодание и дожди — каких областей это касается
Сегодня, 11 октября, в пятницу Украину ожидает переменная облачность. Дождь будет на западе, также в некоторых регионах температура снизится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине сегодня, 11 октября от Укргидрометцентра
Синоптики прогнозируют, что в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях будет дождь. Температура в восточных регионах опустится до +5…+10 °C.
По всей Украине будет повышение температуры до +18...+23°C, на юге страны столбики термометров покажут даже до +26°C. На западе традиционно прохладнее от +13 до +18 °C.
Ветер юго-восточный, однако на западе он сменит направление на северо-западный, с силой 5-10 м/с.
Погода в Украине на сегодня
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует дожди и похолодание на западе Украины. Другие области дожди не накроют и там будет достаточно тепло. Особенно на юге и в центральных регионах, где температура поднимется до +20...25 °С.
Прохладнее всего на севере, где термометры покажут +19...+21 °С. В западных регионах до +12...+16°С.
В Киеве в пятницу в течение дня сохраняется сухая погода, но вечером город накроет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди. Уже 12 октября ожидается, что дожди в столице будут более частыми гостями.
Погода в Украине от Игоря Кибальчича
Синоптик Игорь Кибальчич обещает дожди в западных областях нашей страны. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
В день столбики термометров будут показывать +20...+25 °С, на западе — от +13 до +18 °С.
Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет зима в 2024-2025 году и готовиться ли украинцам к морозным снежным дням.
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